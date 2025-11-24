Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 24.11.2025 (обновлено: 16:37 24.11.2025)
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Ещё два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ещё два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр москвы Сергей Собянин.
"Ещё два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны", - написал мэр в мессенджере MAX.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
