Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 24.11.2025
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
москва
2025
Новости
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
