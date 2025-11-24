https://ria.ru/20251124/pvo-2057119555.html
ПВО уничтожила беспилотник, атаковавший Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:56:00+03:00
москва
сергей собянин
безопасность
москва
2025
