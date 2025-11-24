Рейтинг@Mail.ru
12:56 24.11.2025
ПВО уничтожила беспилотник, атаковавший Москву
ПВО уничтожила беспилотник, атаковавший Москву
2025
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
ПВО уничтожила беспилотник, атаковавший Москву

ПВО уничтожила атаковавшее Москву беспилотное средство

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинБезопасность
 
 
