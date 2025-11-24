https://ria.ru/20251124/putin-2057232625.html
Путин поздравил коллектив Дома творчества имени Поленова с 110-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова с 110-летием, отметив их вклад в воспитание... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:41:00+03:00
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова с 110-летием, отметив их вклад в воспитание молодых талантов и заботу о продолжении традиций народного искусства.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 110-летием Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова... И конечно, особой признательности достоин ваш вклад в воспитание молодых талантов, неустанная забота о продолжении замечательных, самобытных традиций народного искусства, которыми по праву гордится Россия", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что коллектив с огромным уважением относится к созидательным свершениям многих поколений своих предшественников, проводит содержательную работу, направленную на поддержку региональных центров и домов творчества, любительских художественных коллективов, организует для коллег семинары, лектории, выставки, мастер-классы, конкурсы.
Также глава государства отметил впечатляющий путь, который прошел Дом творчества: от Комиссии содействия устройству деревенских театров, созданной по инициативе выдающихся русских художников и меценатов, до крупного, авторитетного методического центра, призванного содействовать сбережению уникального культурного, духовного достояния народов нашей страны.