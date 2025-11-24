Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил коллектив Дома творчества имени Поленова с 110-летием - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/putin-2057232625.html
Путин поздравил коллектив Дома творчества имени Поленова с 110-летием
Путин поздравил коллектив Дома творчества имени Поленова с 110-летием - РИА Новости, 24.11.2025
Путин поздравил коллектив Дома творчества имени Поленова с 110-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова с 110-летием, отметив их вклад в воспитание... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:41:00+03:00
2025-11-24T18:41:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056700451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поздравил коллектив Дома творчества имени Поленова с 110-летием

Путин поздравил Российский Дом народного творчества имени Поленова с 110-летием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова с 110-летием, отметив их вклад в воспитание молодых талантов и заботу о продолжении традиций народного искусства.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 110-летием Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова... И конечно, особой признательности достоин ваш вклад в воспитание молодых талантов, неустанная забота о продолжении замечательных, самобытных традиций народного искусства, которыми по праву гордится Россия", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что коллектив с огромным уважением относится к созидательным свершениям многих поколений своих предшественников, проводит содержательную работу, направленную на поддержку региональных центров и домов творчества, любительских художественных коллективов, организует для коллег семинары, лектории, выставки, мастер-классы, конкурсы.
Также глава государства отметил впечатляющий путь, который прошел Дом творчества: от Комиссии содействия устройству деревенских театров, созданной по инициативе выдающихся русских художников и меценатов, до крупного, авторитетного методического центра, призванного содействовать сбережению уникального культурного, духовного достояния народов нашей страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин поздравил Театр имени Сац с юбилеем
21 ноября, 19:43
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала