Путин поздравил коллектив Дома творчества имени Поленова с 110-летием

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова с 110-летием, отметив их вклад в воспитание молодых талантов и заботу о продолжении традиций народного искусства.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 110-летием Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова... И конечно, особой признательности достоин ваш вклад в воспитание молодых талантов, неустанная забота о продолжении замечательных, самобытных традиций народного искусства, которыми по праву гордится Россия", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что коллектив с огромным уважением относится к созидательным свершениям многих поколений своих предшественников, проводит содержательную работу, направленную на поддержку региональных центров и домов творчества, любительских художественных коллективов, организует для коллег семинары, лектории, выставки, мастер-классы, конкурсы.