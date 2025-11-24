Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил руководству Вьетнама соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны", - говорится в телеграмме.
Российский президент попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
Количество погибших в центральном Вьетнаме в результате наводнений, паводков и оползней, происходящих после затяжных ливней, увеличилось до 90 человек, сообщил в воскресенье вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
Ранее генконсульство РФ в Хошимине сообщило РИА Новости, что в зоне бедствия в провинции Кханьхоа и ряде районов ее столицы, курортного города Нячанг, находятся около 70 россиян. По информации на вечер пятницы никто из них не пострадал. Застрявшие в экскурсионном автобусе на затопленном мосту в провинции Даклак в ночь на 19 ноября 20 россиян были эвакуированы вьетнамскими спасателями на сухую дорогу утром 20 ноября, а 21 ноября прибыли в Нячанг и находятся в безопасности.
