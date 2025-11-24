Рейтинг@Mail.ru
Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями - РИА Новости, 24.11.2025
17:20 24.11.2025
Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями
Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями - РИА Новости, 24.11.2025
Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями
Президент России Владимир Путин направил руководству Вьетнама соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах страны,... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, вьетнам, нячанг, владимир путин, то лам
В мире, Россия, Вьетнам, Нячанг, Владимир Путин, То Лам
Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями

Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил руководству Вьетнама соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны", - говорится в телеграмме.
Российский президент попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
Количество погибших в центральном Вьетнаме в результате наводнений, паводков и оползней, происходящих после затяжных ливней, увеличилось до 90 человек, сообщил в воскресенье вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
Ранее генконсульство РФ в Хошимине сообщило РИА Новости, что в зоне бедствия в провинции Кханьхоа и ряде районов ее столицы, курортного города Нячанг, находятся около 70 россиян. По информации на вечер пятницы никто из них не пострадал. Застрявшие в экскурсионном автобусе на затопленном мосту в провинции Даклак в ночь на 19 ноября 20 россиян были эвакуированы вьетнамскими спасателями на сухую дорогу утром 20 ноября, а 21 ноября прибыли в Нячанг и находятся в безопасности.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама
10 октября, 14:10
 
В миреРоссияВьетнамНячангВладимир ПутинТо Лам
 
 
