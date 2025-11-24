Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил руководству Вьетнама соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский президент попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.