Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ликвидация накопленного вреда требует особого внимания из-за влияния на здоровье людей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Кремле. Чибис рассказал, что власти внимательно следят за темой экологии в регионе, активно взаимодействуя с бизнесом. Вопрос накопленного ущерба в Арктике есть, однако за этим внимательно следят.
"Накопленный вред и экология в целом - это ведь не только вопрос запахов, хорошо или плохо пахнет, это вопрос здоровья людей. И конечно, здесь есть некоторые проблемы, которые требуют особого внимания, имею в виду рост онкологических заболеваний и новообразований", - сказал Путин в ходе встречи.
Чибис отметил, что еще один важный фактор - выявляемость таких заболеваний, ситуация с ней в регионе улучшилась. При поддержке правительства сейчас достраивается новый корпус онкодиспансера. Планируется, что его введут в строй в начале 2026 года.