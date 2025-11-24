Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 24.11.2025 (обновлено: 15:19 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/putin-2057159930.html
Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе
Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе - РИА Новости, 24.11.2025
Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе
Ликвидация накопленного вреда требует особого внимания из-за влияния на здоровье людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:03:00+03:00
2025-11-24T15:19:00+03:00
общество
россия
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
здоровье - общество
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057149249_0:133:2966:1801_1920x0_80_0_0_d1efa6571731d49faf472823ac630287.jpg
https://ria.ru/20251124/putin-2057155728.html
россия
мурманская область
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057149249_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_c86fa546c6dad8c972c7fb20b845e905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, здоровье - общество, арктика
Общество, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Андрей Чибис, Здоровье - Общество, Арктика
Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе

Путин обсудил с главой Мурманской области Чибисом экологию в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ликвидация накопленного вреда требует особого внимания из-за влияния на здоровье людей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Кремле. Чибис рассказал, что власти внимательно следят за темой экологии в регионе, активно взаимодействуя с бизнесом. Вопрос накопленного ущерба в Арктике есть, однако за этим внимательно следят.
"Накопленный вред и экология в целом - это ведь не только вопрос запахов, хорошо или плохо пахнет, это вопрос здоровья людей. И конечно, здесь есть некоторые проблемы, которые требуют особого внимания, имею в виду рост онкологических заболеваний и новообразований", - сказал Путин в ходе встречи.
Чибис отметил, что еще один важный фактор - выявляемость таких заболеваний, ситуация с ней в регионе улучшилась. При поддержке правительства сейчас достраивается новый корпус онкодиспансера. Планируется, что его введут в строй в начале 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области
14:48
 
ОбществоРоссияМурманская областьВладимир ПутинАндрей ЧибисЗдоровье - ОбществоАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала