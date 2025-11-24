Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Мурманской области Андрея Чибиса обратить особое внимание на капитальный ремонт школ и детских садов, отметив, что в регионе более 70% таких социальных объектов нуждаются в ремонте.
Президент в понедельник встретился с губернатором Мурманской области в Кремле. Они обсудили вопросы развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Также речь шла о проблемах непосредственно региона, в том числе затрагивался вопрос строительства новой детской больницы.
"Да, Андрей Владимирович, поскольку вы затронули сейчас вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания – всё, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады. Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?", - обратился Путин к главе региона.
Чибис ответил, что областные власти активно занимаются решением этой задачи. Он сообщил, что за последние несколько лет в регионе построили 8 новых детских садов и полностью убрали очередь, в этом году был открыт "Губернаторский лицей" - первая с советского времени новая школа, построенная в Мурманске.