Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ - РИА Новости, 24.11.2025
14:58 24.11.2025
Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ
Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ
общество
мурманская область
россия
арктика
владимир путин
андрей чибис
мурманская область
россия
арктика
общество, мурманская область, россия, арктика, владимир путин, андрей чибис
Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ

Путин попросил Чибиса обратить особое внимание на капремонт школ и детсадов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Мурманской области Андрея Чибиса обратить особое внимание на капитальный ремонт школ и детских садов, отметив, что в регионе более 70% таких социальных объектов нуждаются в ремонте.
Президент в понедельник встретился с губернатором Мурманской области в Кремле. Они обсудили вопросы развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Также речь шла о проблемах непосредственно региона, в том числе затрагивался вопрос строительства новой детской больницы.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области
"Да, Андрей Владимирович, поскольку вы затронули сейчас вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания – всё, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады. Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?", - обратился Путин к главе региона.
Чибис ответил, что областные власти активно занимаются решением этой задачи. Он сообщил, что за последние несколько лет в регионе построили 8 новых детских садов и полностью убрали очередь, в этом году был открыт "Губернаторский лицей" - первая с советского времени новая школа, построенная в Мурманске.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Мурманской области планируют построить миллион квадратных метров жилья
13 ноября, 20:36
 
ОбществоМурманская областьРоссияАрктикаВладимир ПутинАндрей Чибис
 
 
