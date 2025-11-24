Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Мурманской области Андрея Чибиса обратить особое внимание на капитальный ремонт школ и детских садов, отметив, что в регионе более 70% таких социальных объектов нуждаются в ремонте.