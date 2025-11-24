Рейтинг@Mail.ru
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области - РИА Новости, 24.11.2025
14:48 24.11.2025 (обновлено: 14:49 24.11.2025)
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области - РИА Новости, 24.11.2025
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области
Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона. РИА Новости, 24.11.2025
политика
россия
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
газпром
россия
мурманская область
политика, россия, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, газпром
Политика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Андрей Чибис, Газпром
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области

Путин на встрече с главой Мурманской области Чибисом обсудил газификацию региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона.
В понедельник президент принял в Кремле главу региона.
«
"Андрей Владимирович, вы справедливо ставили вопрос о газификации. Там сейчас взаимоотношения между компаниями находятся в стадии урегулирования. Вы сами как оцениваете эту ситуацию?" - спросил Путин.
В свою очередь Чибис рассказал, что регион подписал с "Газпромом" первую пятилетнюю программу газификации.
"Те сроки, которые вы обозначили как раз в марте на Международном арктическом форуме, в рамках этих сроков работа ведется", - пояснил губернатор.
В Мурманской области планируют построить миллион квадратных метров жилья
13 ноября, 20:36
13 ноября, 20:36
 
ПолитикаРоссияМурманская областьВладимир ПутинАндрей ЧибисГазпром
 
 
