https://ria.ru/20251124/putin-2057155728.html
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области - РИА Новости, 24.11.2025
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области
Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:48:00+03:00
2025-11-24T14:48:00+03:00
2025-11-24T14:49:00+03:00
политика
россия
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057151413_0:131:2983:1809_1920x0_80_0_0_8d0813568b7d602ed514b6ecee35035c.jpg
https://ria.ru/20251113/zhile-2054861333.html
россия
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057151413_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_ba5ba63de77f88dbbeb6be4afde981f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, газпром
Политика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Андрей Чибис, Газпром
Путин и Чибис обсудили вопросы газификации Мурманской области
Путин на встрече с главой Мурманской области Чибисом обсудил газификацию региона