Путин обсудил с главой Мурманской области ситуацию с отходами
Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на значительный объем отходов в регионе. РИА Новости, 24.11.2025
