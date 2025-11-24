Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой Мурманской области ситуацию с отходами
14:38 24.11.2025
Путин обсудил с главой Мурманской области ситуацию с отходами
Путин обсудил с главой Мурманской области ситуацию с отходами
Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на значительный объем отходов в регионе. РИА Новости, 24.11.2025
2025
Путин обсудил с главой Мурманской области ситуацию с отходами

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на значительный объем отходов в регионе.
Путин в понедельник встретился с Чибисом в Кремле.
«
"Чем активнее будет развиваться промышленность, тем больше будет нарастать проблема с отходами. У вас значительный объём накопился уже", - отметил Путин во время встречи с губернатором Мурманской области в ответ на его просьбу держать стоимость газа для промышленных потребителей после газификации области на уровне среднего по северо-западу.
В текущем году это уже вторая встреча Путина и Чибиса. Президент проводил встречу с губернатором в марте в ходе рабочей поездки в Мурманск. Тогда губернатор докладывал Путину о различных аспектах социально-экономического развития области и отдельно информировал о региональной поддержке участников СВО.
