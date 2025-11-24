Рейтинг@Mail.ru
Чибис сообщил Путину, что конкуренция за мировую Арктику растет
14:33 24.11.2025 (обновлено: 14:36 24.11.2025)
Чибис сообщил Путину, что конкуренция за мировую Арктику растет
2025-11-24T14:33:00+03:00
2025-11-24T14:36:00+03:00
арктика, россия, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, политика
Арктика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Андрей Чибис, Политика
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 24 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 24 ноября 2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что конкуренция за мировую Арктику растет, даже с точки зрения тех стран, которые от нее далеко.
"Сегодня Арктика - это фундамент безопасности, экономики и транспортного суверенитета России, по-другому и не скажешь. Конкуренция за мировую Арктику растёт, Вы это тоже знаете прекрасно, мы это чувствуем на себе - и с точки зрения внимания даже тех стран, которые от Арктики сильно далеко, но милитаризация Арктики и конкуренция за эти ресурсы растет", - сказал Чибис.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Чибис заявил о важности развития Арктики для России
АрктикаРоссияМурманская областьВладимир ПутинАндрей ЧибисПолитика
 
 
