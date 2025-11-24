https://ria.ru/20251124/putin-2057147777.html
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
2025-11-24T14:30:00+03:00
2025-11-24T15:09:00+03:00
арктика
мурманская область
россия
владимир путин
андрей чибис
арктика
мурманская область
россия
арктика, мурманская область, россия, владимир путин, андрей чибис
Арктика, Мурманская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Чибис
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области Андреем Чибисом комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь.
"Пожалуйста, с чего хотели бы начать?", - уточнил Путин
во время встречи с губернатором Мурманской области
.
Чибис
в свою очередь рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики
во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации.
"Речь пойдёт о едином комплексном проекте по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь", - добавил губернатор.
Чибис также отметил, что сегодня Арктика является фундаментом безопасности, экономики и транспортного суверенитета России
, а конкуренция за мировую Арктику растёт. При этом Россия - бесспорный лидер, 46% валового продукта в мировой Арктике производится на территории РФ.
"Меня в этом убеждать не нужно, я всё это понимаю и согласен с вами", - ответил Путин.