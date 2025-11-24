Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики - РИА Новости, 24.11.2025
14:30 24.11.2025 (обновлено: 15:09 24.11.2025)
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области Андреем Чибисом комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора,... РИА Новости, 24.11.2025
арктика
мурманская область
россия
владимир путин
андрей чибис
арктика
мурманская область
россия
Новости
арктика, мурманская область, россия, владимир путин, андрей чибис
Арктика, Мурманская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Чибис
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики

Путин обсудил с Чибисом комплексное развитие Арктики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области Андреем Чибисом комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь.
"Пожалуйста, с чего хотели бы начать?", - уточнил Путин во время встречи с губернатором Мурманской области.
Чибис в свою очередь рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации.
"Речь пойдёт о едином комплексном проекте по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь", - добавил губернатор.
Чибис также отметил, что сегодня Арктика является фундаментом безопасности, экономики и транспортного суверенитета России, а конкуренция за мировую Арктику растёт. При этом Россия - бесспорный лидер, 46% валового продукта в мировой Арктике производится на территории РФ.
"Меня в этом убеждать не нужно, я всё это понимаю и согласен с вами", - ответил Путин.
Путин назвал ключевые приоритеты России в Арктике
Путин назвал ключевые приоритеты России в Арктике
18 ноября, 15:23
 
АрктикаМурманская областьРоссияВладимир ПутинАндрей Чибис
 
 
