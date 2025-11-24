Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Чибисом развитие Арктики - РИА Новости, 24.11.2025
14:20 24.11.2025 (обновлено: 15:34 24.11.2025)
Путин обсудил с Чибисом развитие Арктики
Путин обсудил с Чибисом развитие Арктики - РИА Новости, 24.11.2025
Путин обсудил с Чибисом развитие Арктики
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора. РИА Новости, 24.11.2025
Новости
Путин обсудил с Чибисом развитие Арктики

Путин в Кремле обсудил с главой Мурманской области Чибисом развитие Арктики

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора.
В начале встречи глава региона рассказал, что по поручению президента комиссия Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовила комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора.
18 ноября, 15:23
Путин назвал ключевые приоритеты России в Арктике
18 ноября, 15:23
Так, за последнее время в Арктике удалось достичь серьезной динамики по количеству инвестпроектов на общую сумму 35 триллионов рублей. В грузоперевозках по СМП установлен рекорд. Тем не менее есть определенные вызовы.
"После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути. Потому что те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, они к этому моменту будут выработаны", — пояснил Чибис.
В качестве одной из ключевых задач по дальнейшей раскатке этого транспортного коридора он указал его обеспечение ресурсами.
Он подчеркнул, что развитие Арктики очень важно для России — настолько же, насколько для Советского Союза было важно развитие космической отрасли. По словам Чибиса, конкуренция за мировую Арктику растет даже с точки зрения тех стран, которые расположены далеко от нее.
"Но Россия — бесспорный лидер, 46 процентов валового продукта, который в мировой Арктике производится, производится на нашей территории", — отметил он.
14:58
Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ
14:58
Губернатор обратил внимание президента на то, что в Арктике формируется до десяти процентов ВВП, хотя там проживают два процента населения. Он также сообщил, что в 2023 году в регионе удалось обеспечить миграционный прирост — впервые с позднесоветских времен, когда население российской части Арктики стало сокращаться, при том что в зарубежной оно росло.
"А за пять лет темп снижения численности населения в два раза сократился. Но пока еще тренд на сокращение. И это та задача, которую нам необходимо решить", — конструировал Чибис.
В продолжение обсуждения социальной повестки глава региона рассказал, что благодаря программе профориентации все больше выпускников школ предпочитают поступать в местные колледжи и университет.
"Дети видят, что не только холодно, не только полярная ночь, но еще очень сильная экономика, технологии и условия труда на серьезных наших предприятиях их завлекают. И вот эта профориентация дает серьезный переток людей", — заметил глава региона.
В текущем году это уже вторая встреча Путина и Чибиса. Во время рабочей поездки президента в Мурманск в марте Чибис докладывал о различных аспектах социально-экономического развития области и отдельно информировал о региональной поддержке участников СВО.
Как ранее отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, региональная проблематика — это неотъемлемая часть рабочего графика президента.
14 ноября, 16:46
Студенты на хакатоне предложили варианты решения проблем Арктики
14 ноября, 16:46
 
РоссияМурманская областьАндрей ЧибисВладимир ПутинОбществоАрктикаСеверный морской путь
 
 
