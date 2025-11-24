https://ria.ru/20251124/putin-2057143503.html
В Киргизии назвали даты визита Путина
В Киргизии назвали даты визита Путина - РИА Новости, 24.11.2025
В Киргизии назвали даты визита Путина
Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит президента России Владимира... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:17:00+03:00
2025-11-24T14:17:00+03:00
2025-11-24T14:28:00+03:00
в мире
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
евразийский экономический союз
снг
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026748324_0:107:3080:1841_1920x0_80_0_0_eb12f67db4cd6a15a3745c2429d94182.jpg
https://ria.ru/20251123/putin-2056924924.html
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026748324_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_ad643483e933f9ea273dd39fd6948606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз, снг, шос
В мире, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС
В Киргизии назвали даты визита Путина
Путина ждут с госвизитом в Киргизии 25-27 ноября
БИШКЕК, 24 ноя - РИА Новости. Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин
25-26-27 ноября посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом. Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС
, СНГ
, ШОС
и ОДКБ
", - приводит слова Абдумуталипа пресс-служба главы Киргизии
.
По словам завотделом, особое внимание на переговорах будет уделено укреплению торгово-экономических связей, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, развитию военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросам региональной безопасности. По итогам визита планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах.
"Предстоящий государственный визит президента Российской Федерации станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки", - подчеркнул чиновник.