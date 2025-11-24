В Киргизии назвали даты визита Путина

По словам завотделом, особое внимание на переговорах будет уделено укреплению торгово-экономических связей, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, развитию военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросам региональной безопасности. По итогам визита планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах.