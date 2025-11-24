Рейтинг@Mail.ru
Путин примет с докладом губернатора Мурманской области
12:34 24.11.2025
Путин примет с докладом губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2025
политика
россия
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
дмитрий песков
РИА Новости
политика, россия, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, дмитрий песков
Политика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Андрей Чибис, Дмитрий Песков
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Среди остальных будет с докладом у президента губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин продолжает работу с главами регионов и региональная проблематика – это неотъемлемая часть ежедневного рабочего графика главы государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Стали известны рабочие планы Путина на будущую неделю
Вчера, 14:29
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
