https://ria.ru/20251124/putin-2057107952.html
Путин примет с докладом губернатора Мурманской области
Путин примет с докладом губернатора Мурманской области - РИА Новости, 24.11.2025
Путин примет с докладом губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:34:00+03:00
2025-11-24T12:34:00+03:00
2025-11-24T12:34:00+03:00
политика
россия
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251123/putin-2056924924.html
россия
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, дмитрий песков
Политика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Андрей Чибис, Дмитрий Песков
Путин примет с докладом губернатора Мурманской области
Песков: Путин проведет встречу с главой Мурманской области в понедельник