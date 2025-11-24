Пушилин ответил на вопрос о возможности переговоров с Украиной

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя журналистам возможность переговоров с Украиной, заявил, что никаких иллюзий не испытывает.
"Мы никаких иллюзий не испытываем, потому что долгое время переговоры с украинским режимом , но до этого момента показывали полный недоговорноспособный процесс", - сказал Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США по Украине может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.