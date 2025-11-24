https://ria.ru/20251124/pushilin-2057133096.html
Пушилин заявил о нехватке сетевых магазинов в ДНР
Крупных сетевых магазинов не хватает в Донецкой Народной Республике, для них готовы создать все необходимые условия, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:41:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
