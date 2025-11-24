Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о нехватке сетевых магазинов в ДНР - РИА Новости, 24.11.2025
13:41 24.11.2025
Пушилин заявил о нехватке сетевых магазинов в ДНР
Крупных сетевых магазинов не хватает в Донецкой Народной Республике, для них готовы создать все необходимые условия, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.11.2025
2025
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Крупных сетевых магазинов не хватает в Донецкой Народной Республике, для них готовы создать все необходимые условия, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Нам действительно не хватает этого (сетевых магазинов - ред.), не могу отвечать за крупные сети, при этом хочу отметить, что с банками, слава богу, все в порядке… Что касаемо сетей и прочего, давайте смотреть правде в глаза, санкционная составляющая играет роль, поэтому здесь не спешат, но при этом мы видим, что возможности даже у местных владельцев сетей становятся больше, потому что есть доступ на рынок, закупки по более выгодным ценам уже позволяют сдерживать рост цен... Мы со своей стороны, конечно, готовы создать все необходимые условия для крупных сетей", - сказал Пушилин.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации с водоснабжением в ДНР
Донецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
