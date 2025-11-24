Пушилин рассказал о ситуации с водоснабжением в ДНР

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Ситуация с водоснабжение в ДНР остается стабильно тяжелой, но ожидается улучшение в декабре-январе за счет внутренней переброски водоводов, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация стабильно тяжелая, потому что воды не хватает. И здесь мы нацелены на закрытие оперативных задач. Имеется в виду, мы подаем воду, донастраиваем... где не получалось подавать - на верхние этажи, где не получается делать, мы регулируем графиками подвоза воды, емкостями, которые сейчас были установлены. Ждем улучшений определенных с учетом переброски, внутренней переброски водоводов уже в декабре-январе", - сказал Пушилин.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР
4 августа, 14:15