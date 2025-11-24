Рейтинг@Mail.ru
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 24.11.2025 (обновлено: 10:00 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/pushilin-2057056645.html
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в ДНР, заявил Пушилин
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.11.2025
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в ДНР, заявил Пушилин
Противник безуспешно пытается контратаковать в направлении Родинского и Шахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:59:00+03:00
2025-11-24T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ тщетно пытаются контратаковать в направлении Родинского и Шахово

© РИА Новости / Сергей Батурин Денис Пушилин
 Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Противник безуспешно пытается контратаковать в направлении Родинского и Шахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Добропольское направление, можно сказать, из важного: противник туда перебрасывает наиболее мотивированные подразделения сейчас для того, чтобы, наверное, держать, по-другому здесь не объяснить, наши подразделения, но контрактующие действия со стороны Белецкого в направлении Родинского, в направлении Шахово проводит противник, но безуспешно", - сказал Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала