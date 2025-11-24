https://ria.ru/20251124/pushilin-2057051413.html
Пушилин рассказал о боях в Красноармейско-Димитровской агломерации
Пушилин рассказал о боях в Красноармейско-Димитровской агломерации - РИА Новости, 24.11.2025
Пушилин рассказал о боях в Красноармейско-Димитровской агломерации
ПУШИЛИН: ВС РФ ЕЩЕ С ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТРАИВАЮТ АТАКУ, ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ОСВОБОДИТЬ КРАСНОАРМЕЙСКО-ДИМИТРОВСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:42:00+03:00
2025-11-24T09:42:00+03:00
2025-11-24T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644268_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70426ba9df8d61797430b3b475cbd089.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644268_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42eb58128d238c399dc3807c16caaa7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о боях в Красноармейско-Димитровской агломерации
Пушилин: ВС стараются быстрее освободить Красноармейско-Димитровскую агломерацию