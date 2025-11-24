Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль большую часть Красноармейска - РИА Новости, 24.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 24.11.2025 (обновлено: 15:48 24.11.2025)
ВС России взяли под контроль большую часть Красноармейска
ВС России взяли под контроль большую часть Красноармейска
Большая часть Красноармейска находится под контролем российских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.11.2025
ВС России взяли под контроль большую часть Красноармейска

Пушилин: ВС РФ контролируют большую часть Красноармейска, ВСУ зажаты в котле

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Большая часть Красноармейска находится под контролем российских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"На Красноармейском направлении, в самом городе, большая часть которого сейчас находится под контролем Вооруженных сил России, продолжается работа по перемалыванию противника. Противник зажат в котле и несет серьезные потери", — рассказал он.
"Успеть за минуту". Как вскрывают позиции ВСУ под Красноармейском
Сейчас российские войска выстраивают атаку еще с одного направления, чтобы быстрее освободить Красноармейско-Димитровскую агломерацию, добавил Пушилин.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы группировки "Центр" отразили семь атак ВСУ, пытавшихся деблокировать окруженные формирования у Красноармейска. За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 210 боевиков, три бронетранспортера, семь ББМ, орудие полевой артиллерии и четыре автомобиля.
На минувшей неделе Пушилин заявил, что российские военные контролируют уже более 75 процентов города.
