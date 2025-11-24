Рейтинг@Mail.ru
Зеленского дожимают на Западе, считает Пушилин - РИА Новости, 24.11.2025
08:21 24.11.2025 (обновлено: 15:34 24.11.2025)
Зеленского дожимают на Западе, считает Пушилин
Зеленского дожимают на Западе, считает Пушилин - РИА Новости, 24.11.2025
Зеленского дожимают на Западе, считает Пушилин
Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началось именно сейчас, на фоне разговоров о мирных инициативах, неслучайно, Владимира... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
донецкая народная республика
в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Зеленского дожимают на Западе, считает Пушилин

Пушилин заявил, что расследование НАБУ началось именно сейчас неслучайно

© РИА НовостиГлава ДНР Денис Пушилин во время интервью РИА Новости
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью РИА Новости
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началось именно сейчас, на фоне разговоров о мирных инициативах, неслучайно, Владимира Зеленского начали "дожимать" на Западе, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Считаю не случайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе. Насколько они реалистичны, здесь это другого плана вопрос, но то, что это происходит в один момент, наверное, умысел в этом есть. Насколько будут дожимать и какие механизмы воздействия на Зеленского будут использовать, покажет время. Но то, что такие возможности у Запада есть, это не вызывает никаких сомнений. То, что решение может быть принято на самом высшем политическом уровне, включая Соединенные Штаты Америки, я бы, наверное, больше к этой мысли склонялся, что решение будет принято окончательно. Загонять до конца или не загонять Зеленского - это решение будет приниматься, наверное, чуть позже", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, стало ли расследование НАБУ "сигналом" лично для Зеленского со стороны его кураторов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
08:00
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет — и Львова тоже
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
