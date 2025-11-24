Зеленского дожимают на Западе, считает Пушилин

ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началось именно сейчас, на фоне разговоров о мирных инициативах, неслучайно, Владимира Зеленского начали "дожимать" на Западе, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Считаю не случайным то, что эти материалы появились именно сейчас, и это совпало так с теми, наверное, вариациями мирных соглашений, которые мы видим в прессе. Насколько они реалистичны, здесь это другого плана вопрос, но то, что это происходит в один момент, наверное, умысел в этом есть. Насколько будут дожимать и какие механизмы воздействия на Зеленского будут использовать, покажет время. Но то, что такие возможности у Запада есть, это не вызывает никаких сомнений. То, что решение может быть принято на самом высшем политическом уровне, включая Соединенные Штаты Америки, я бы, наверное, больше к этой мысли склонялся, что решение будет принято окончательно. Загонять до конца или не загонять Зеленского - это решение будет приниматься, наверное, чуть позже", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, стало ли расследование НАБУ "сигналом" лично для Зеленского со стороны его кураторов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.