Пушилин предрек "финал" государственности Украины

ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал в энергосфере Украины станет "финалом" для этого государства, и соответствующее решение о развитии этого скандала будет приниматься за ее пределами, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

"Удивительно ли то, что там происходит? Нет, не удивительно. К сожалению, из-за коррупционных составляющих возможен стал и государственный переворот, который произошел в Киеве в 2014 году. Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, следит ли он за расследованием НАБУ на Украине

По его словам, есть несколько вариантов развития дальнейших событий на Украине, но общий сценарий понятен и предсказуем.

"Точно не на Украине будет приниматься решение, как это будет все развиваться", - считает глава ДНР

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского бизнесмену Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.