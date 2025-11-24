Рейтинг@Mail.ru
Пушилин предрек "финал" государственности Украины
04:16 24.11.2025 (обновлено: 10:03 24.11.2025)
Пушилин предрек "финал" государственности Украины
в мире
украина
донецкая народная республика
киев
тимур миндич
денис пушилин
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
донецкая народная республика
киев
украина, донецкая народная республика, киев, тимур миндич, денис пушилин, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Тимур Миндич, Денис Пушилин, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал в энергосфере Украины станет "финалом" для этого государства, и соответствующее решение о развитии этого скандала будет приниматься за ее пределами, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Удивительно ли то, что там происходит? Нет, не удивительно. К сожалению, из-за коррупционных составляющих возможен стал и государственный переворот, который произошел в Киеве в 2014 году. Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, следит ли он за расследованием НАБУ на Украине.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке
Вчера, 23:13
По его словам, есть несколько вариантов развития дальнейших событий на Украине, но общий сценарий понятен и предсказуем.
"Точно не на Украине будет приниматься решение, как это будет все развиваться", - считает глава ДНР.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского бизнесмену Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в черте Северска
Вчера, 22:27
 
