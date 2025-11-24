В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной состоится 27 ноября в московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Малого театра.

Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили ранее в театре.

"Прощание с Лилией Витальевной Юдиной по желанию родственников состоится 27 ноября, в четверг, в 14.00 в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке по адресу Брюсов переулок, 15/2, стр. 3", - сообщили в театре.