Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:51 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/proschanie-2057265743.html
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной - РИА Новости, 24.11.2025
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной
Прощание с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной состоится 27 ноября в московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T21:51:00+03:00
2025-11-24T21:51:00+03:00
культура
москва
рсфср
генрик ибсен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057228983_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_eeba2fff536666e4d38e4186d680a0d6.jpg
москва
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057228983_0:187:2048:1723_1920x0_80_0_0_04c45d786ac1c517c38d8a034c1ed356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рсфср, генрик ибсен
Культура, Москва, РСФСР, Генрик Ибсен
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной

В Москве пройдет прощание с Лилией Юдиной 27 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛилия Юдина
Лилия Юдина - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лилия Юдина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной состоится 27 ноября в московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Малого театра.
Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили ранее в театре.
"Прощание с Лилией Витальевной Юдиной по желанию родственников состоится 27 ноября, в четверг, в 14.00 в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке по адресу Брюсов переулок, 15/2, стр. 3", - сообщили в театре.
В пресс-службе напомнили, что весь творческий путь актрисы был связан с Малым театром, которому она служила с 1953 года. Она исполнила более 50 ролей, "отмеченных присущим ей сценическим обаянием", добавили в пресс-службе. Среди них Элиза Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Абигайль в "Стакане воды" Эжена Скриба, Регина в "Привидении" Генрика Ибсена, Саша в чеховском "Иванове", сначала Софья, потом Наталья Дмитриевна в "Горе от ума", Регана в "Короле Лире" и многие другие.
 
КультураМоскваРСФСРГенрик Ибсен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала