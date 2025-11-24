https://ria.ru/20251124/proschanie-2057265743.html
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной - РИА Новости, 24.11.2025
В Москве пройдет прощание с народной артисткой Лилией Юдиной
Прощание с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной состоится 27 ноября в московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной состоится 27 ноября в московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Малого театра.
Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили ранее в театре.
"Прощание с Лилией Витальевной Юдиной по желанию родственников состоится 27 ноября, в четверг, в 14.00 в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке по адресу Брюсов переулок, 15/2, стр. 3", - сообщили в театре.
В пресс-службе напомнили, что весь творческий путь актрисы был связан с Малым театром, которому она служила с 1953 года. Она исполнила более 50 ролей, "отмеченных присущим ей сценическим обаянием", добавили в пресс-службе. Среди них Элиза Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Абигайль в "Стакане воды" Эжена Скриба, Регина в "Привидении" Генрика Ибсена, Саша в чеховском "Иванове", сначала Софья, потом Наталья Дмитриевна в "Горе от ума", Регана в "Короле Лире" и многие другие.
, Саша в чеховском "Иванове", сначала Софья, потом Наталья Дмитриевна в "Горе от ума", Регана в "Короле Лире" и многие другие.