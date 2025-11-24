Прокуратура обжаловала приговор по делу об убийстве байкера в Москве

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура не согласилась с приговором фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке, в Мосгорсуд поступило апелляционное представление, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что апелляционное представление прокурора на приговор поступило в суд 17 ноября.

Мосгорсуд 6 ноября приговорил основного обвиняемого Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и восемь лет. Ранее в прениях сторон обвинение просило назначить фигурантам от 9,5 до 17 лет.

Ещё двоим подсудимым назначили без одного месяца два года лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как уже отбыли его, находясь СИЗО. Наконец, отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.

Сразу после заседания о намерении обжаловать приговор заявил представитель родителей убитого байкера. По мнению потерпевших, всем фигурантам следовало назначить наказание в виде лишения свободы. Кроме того, недовольство вызвала и взысканная с обвиняемых в пользу родителей убитого компенсация в размере примерно 7 миллионов рублей, её сочли заниженной.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве . Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.

Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области . Шахину и его брату Шохрату было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.