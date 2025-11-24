Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Более 320 проектов на сумму 42 миллиарда рублей в сфере строительства начали реализовываться в 2025 году в Волгоградской области, большая часть из них будет завершена до конца года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на оперативном совещании.

"В Волгоградской области продолжается реализация проектов и программ развития. В 2025 году работы развернуты на 325 объектах капитального строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства, из которых работы уже завершены на 181 социально значимом объекте. На 144 объектах работы продолжаются, из них более 100 объектов планируются к сдаче до конца текущего года", - приводит слова Бочарова в сообщении его пресс-служба.