Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области
Волгоградская область
 
11:15 24.11.2025 (обновлено: 11:21 24.11.2025)
Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области
волгоградская область
волгоградская область
волгоградская область
ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Более 320 проектов на сумму 42 миллиарда рублей в сфере строительства начали реализовываться в 2025 году в Волгоградской области, большая часть из них будет завершена до конца года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на оперативном совещании.
"В Волгоградской области продолжается реализация проектов и программ развития. В 2025 году работы развернуты на 325 объектах капитального строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства, из которых работы уже завершены на 181 социально значимом объекте. На 144 объектах работы продолжаются, из них более 100 объектов планируются к сдаче до конца текущего года", - приводит слова Бочарова в сообщении его пресс-служба.
По данным администрации региона, на реализацию проектов выделено более 42 миллиардов рублей, 85% из них уже профинансировано.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере
19 февраля, 15:18
 
Волгоградская областьСтроительствоВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
