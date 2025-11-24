https://ria.ru/20251124/proekt-2057083217.html
Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области
Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области - РИА Новости, 24.11.2025
Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области
Более 320 проектов на сумму 42 миллиарда рублей в сфере строительства начали реализовываться в 2025 году в Волгоградской области, большая часть из них будет... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:15:00+03:00
2025-11-24T11:15:00+03:00
2025-11-24T11:21:00+03:00
строительство
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760220970_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9abcdd16baf05c715ffea5fd127f7d12.jpg
https://ria.ru/20250219/bocharov-2000308683.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760220970_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4388a854300ff75a786e0c1d6539166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, волгоградская область, андрей бочаров
Строительство, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоградская область
Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области
Более 320 проектов в сфере строительства реализуют в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Более 320 проектов на сумму 42 миллиарда рублей в сфере строительства начали реализовываться в 2025 году в Волгоградской области, большая часть из них будет завершена до конца года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на оперативном совещании.
"В Волгоградской области продолжается реализация проектов и программ развития. В 2025 году работы развернуты на 325 объектах капитального строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства, из которых работы уже завершены на 181 социально значимом объекте. На 144 объектах работы продолжаются, из них более 100 объектов планируются к сдаче до конца текущего года", - приводит слова Бочарова в сообщении его пресс-служба.
По данным администрации региона, на реализацию проектов выделено более 42 миллиардов рублей, 85% из них уже профинансировано.