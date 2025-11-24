Появились подробности по делу жительницы Приморья, пытавшейся убить сына

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Жительницу Приморского края, подозреваемую в попытке убийства трехлетнего сына, задержали в состоянии наркотического опьянения, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В понедельник в краевом СУСК сообщили, что 23 ноября жительница города Артема попыталась убить трехлетнего сына. Очевидцы сумели остановить женщину, а врачи вовремя оказали медицинскую помощь ребенку. Подозреваемую задержали и завели на нее уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". По данным МВД, полиция прибыла на место после сообщения о детском крике из квартиры, в которой мать закрылась с двумя детьми 2020 и 2022 годов рождения. После оказания первой помощи, трехлетнего мальчика увези в больницу.
"В отношении задержанной составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)", - сказал собеседник.
Полиция подтвердила, что женщина была под наркотиками. Сообщается, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции и не стояла на учете. Мать ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности.