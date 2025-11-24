В ДТП с автобусом в Приморье погибла пенсионерка

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Пенсионерка погибла в ДТП с автобусом в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура.

"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с пассажирским автобусом… В результате ДТП погибла 68-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.