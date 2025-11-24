https://ria.ru/20251124/primore-2057045387.html
В ДТП с автобусом в Приморье погибла пенсионерка
2025
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Пенсионерка погибла в ДТП с автобусом в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура.
Прокуратура опубликовала видео с регистратора автобуса, на котором чёрную Toyot
a заносит, она выезжает на встречную полосу, едва не задев белую Honda, и врезается в автобус.
"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с пассажирским автобусом… В результате ДТП погибла 68-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство проводит проверку по установлению обстоятельств произошедшего ДТП на автодороге "Артем - Находка". По результатам проверки будет дана оценка законности итогового решения.
Прокуратура даст оценку соответствию состояния дорожного покрытия установленным требованиям и безопасности пассажирских перевозок.