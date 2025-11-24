В Приморье тягач насмерть сбил ребенка и опрокинулся в кювет

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тягач насмерть сбил школьницу и опрокинулся в кювет в Дальнереченском районе Приморского края, сообщает УМВД России по региону.

"Тридцатиоднолетний водитель тягача Iveco с прицепом… совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу с правой стороны. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. После удара большегруз совершил съезд в кювет и перевернулся… В результате происшествия 14-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на девятом километре автомобильной дороги "Ракитное–Маревка". Как отмечают в УМВД, водитель тягача не пострадал, его стаж вождения составляет девять лет. В течение года к административной ответственности он не привлекался. Состояние опьянения не установлено.