В Приморье тягач насмерть сбил ребенка
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка
2025-11-24T06:07:00+03:00

Тягач насмерть сбил школьницу и опрокинулся в кювет в Дальнереченском районе Приморского края, сообщает УМВД России по региону.
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тягач насмерть сбил школьницу и опрокинулся в кювет в Дальнереченском районе Приморского края, сообщает УМВД России по региону.
"Тридцатиоднолетний водитель тягача Iveco с прицепом… совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу с правой стороны. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. После удара большегруз совершил съезд в кювет и перевернулся… В результате происшествия 14-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.
ДТП произошло на девятом километре автомобильной дороги "Ракитное–Маревка". Как отмечают в УМВД, водитель тягача не пострадал, его стаж вождения составляет девять лет. В течение года к административной ответственности он не привлекался. Состояние опьянения не установлено.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.