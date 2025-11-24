Рейтинг@Mail.ru
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
06:07 24.11.2025
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка
Тягач насмерть сбил школьницу и опрокинулся в кювет в Дальнереченском районе Приморского края, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
дальнереченский район
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, дальнереченский район, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дальнереченский район, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка

В Приморье тягач насмерть сбил ребенка и опрокинулся в кювет

© Полиция Приморья/TelegramВ Приморье тягач насмерть сбил ребенка и опрокинулся в кювет
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка и опрокинулся в кювет - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Полиция Приморья/Telegram
В Приморье тягач насмерть сбил ребенка и опрокинулся в кювет
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Тягач насмерть сбил школьницу и опрокинулся в кювет в Дальнереченском районе Приморского края, сообщает УМВД России по региону.
"Тридцатиоднолетний водитель тягача Iveco с прицепом… совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу с правой стороны. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. После удара большегруз совершил съезд в кювет и перевернулся… В результате происшествия 14-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.
ДТП произошло на девятом километре автомобильной дороги "Ракитное–Маревка". Как отмечают в УМВД, водитель тягача не пострадал, его стаж вождения составляет девять лет. В течение года к административной ответственности он не привлекался. Состояние опьянения не установлено.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Астрахани в ДТП погибла девочка
ПроисшествияДальнереченский районПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
