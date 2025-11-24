В Приморье перекрыли канал нелегальной миграции

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Полиция в Приморье пресекла деятельность преступного сообщества, участники которого занимались незаконной легализацией иностранцев в разных районах края, сообщает региональное УМВД РФ.

"Установлено, что шестеро местных жителей, действуя в составе организованной группы, в период с февраля 2025 по октябрь 2025 года организовали незаконное пребывание иностранных граждан в разных муниципалитетах региона, содействуя их незаконному нахождению на миграционном учете в РФ", - говорится в сообщении.

В частности, фигуранты обеспечивали мигрантам возможность фиктивной сдачи экзаменов и получение сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, что позволило обеспечить им длительное незаконное пребывание в России.

Кроме того, фигуранты содействовали незаконной постановке иностранцев на миграционный учет без фактического пребывания по месту регистрации. Для этого использовалась компания, гендиректором которой была одна из подозреваемых. За деньги она выступала в качестве принимающей стороны для нелегалов.

Сейчас полиция устанавливает число мигрантов, незаконно легализованных в России, и другие эпизоды преступлений.