В Омске женщине вынесли приговор за истязание и избиение восьмилетнего сына

ОМСК, 24 ноя - РИА Новости. Тридцатилетнюю омичку приговорили к четырем годам колонии за истязание и избиение 8-летнего сына, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Приговор женщине вынес Ленинский районный суд Омска. Она признана виновной в истязании и систематических избиениях своего 8-летнего сына. По данным следователей, в августе-ноябре 2024 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивала и издевалась над сыном. Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, она по малейшему поводу наказывала мальчика, наносила ему кулаками и ремнем удары по телу, рукам и ногам. Например, за отказ есть тушеную капусту она не менее 20 раз ударила ребенка. Мать заставляла его ухаживать за младшим братом, являющимся инвалидом, и наказывала за любую провинность. Травмы на теле мальчика увидели работники благотворительной организации, которые обратились в полицию.
«
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении следственного управления.
Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с нее 100 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда пострадавшему ребенку. Вину в совершении преступления мать ребенка не признала. После возбуждения уголовного дела четырех детей женщины изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В марте 2025 года женщина была ограничена в родительских правах.