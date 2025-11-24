В Омске женщине вынесли приговор за истязание и избиение восьмилетнего сына

Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с нее 100 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда пострадавшему ребенку. Вину в совершении преступления мать ребенка не признала. После возбуждения уголовного дела четырех детей женщины изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В марте 2025 года женщина была ограничена в родительских правах.