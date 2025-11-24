https://ria.ru/20251124/pravitelstvo-2057074360.html
Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах
Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах - РИА Новости, 24.11.2025
Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах
Правительство РФ увеличило размер финансовой поддержки для новых и приграничных регионов РФ, касающейся создания индустриальных центров, теперь она составит до... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:53:00+03:00
2025-11-24T10:53:00+03:00
2025-11-24T10:53:00+03:00
экономика
россия
луганская народная республика
курская область
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
https://ria.ru/20251122/putin-2056751978.html
https://ria.ru/20251108/pravitelstvo-2053628688.html
россия
луганская народная республика
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, луганская народная республика, курская область, михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Курская область, Михаил Мишустин
Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах
Кабмин увеличил поддержку индустриальных центров в новых регионах и приграничье
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ увеличило размер финансовой поддержки для новых и приграничных регионов РФ, касающейся создания индустриальных центров, теперь она составит до 600 миллионов рублей за проект, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин
сообщил, что в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" уже профинансировано свыше 60 промышленных и технологических бизнес-парков. Это позволило разместить в них порядка одной тысячи организаций малого и среднего бизнеса, наладить выпуск высококачественной продукции с минимальными затратами.
"Чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить с ее использованием. Для Донецкой, Луганской Народных Республик
, для Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей
повысили максимальный размер финансовой поддержки до 600 миллионов рублей за проект", - сказал Мишустин.
Он отметил, что кабмин будет и дальше стимулировать развитие производства по всей стране.
"От этого зависит и технологический, и промышленный суверенитет, и устойчивый рост, и конкурентоспособность отечественных компаний, и качество жизни наших граждан", – подчеркнул премьер.