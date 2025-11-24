Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ увеличило размер финансовой поддержки для новых и приграничных регионов РФ, касающейся создания индустриальных центров, теперь она составит до 600 миллионов рублей за проект, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин сообщил, что в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" уже профинансировано свыше 60 промышленных и технологических бизнес-парков. Это позволило разместить в них порядка одной тысячи организаций малого и среднего бизнеса, наладить выпуск высококачественной продукции с минимальными затратами.

"Чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить с ее использованием. Для Донецкой, Луганской Народных Республик , для Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей повысили максимальный размер финансовой поддержки до 600 миллионов рублей за проект", - сказал Мишустин.

Он отметил, что кабмин будет и дальше стимулировать развитие производства по всей стране.