Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах - РИА Новости, 24.11.2025
10:53 24.11.2025
Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах
экономика
россия
луганская народная республика
курская область
михаил мишустин
Правительство увеличило поддержку индустриальных центров в новых регионах

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ увеличило размер финансовой поддержки для новых и приграничных регионов РФ, касающейся создания индустриальных центров, теперь она составит до 600 миллионов рублей за проект, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин сообщил, что в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" уже профинансировано свыше 60 промышленных и технологических бизнес-парков. Это позволило разместить в них порядка одной тысячи организаций малого и среднего бизнеса, наладить выпуск высококачественной продукции с минимальными затратами.
"Чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить с ее использованием. Для Донецкой, Луганской Народных Республик, для Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей повысили максимальный размер финансовой поддержки до 600 миллионов рублей за проект", - сказал Мишустин.
Он отметил, что кабмин будет и дальше стимулировать развитие производства по всей стране.
"От этого зависит и технологический, и промышленный суверенитет, и устойчивый рост, и конкурентоспособность отечественных компаний, и качество жизни наших граждан", – подчеркнул премьер.
