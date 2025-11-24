https://ria.ru/20251124/pravitelstvo-2057070446.html
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО - РИА Новости, 24.11.2025
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО
Кабмин России выделит почти 5 миллиардов рублей 15 организациям в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), реализующих значимые для экономики региона проекты,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:41:00+03:00
2025-11-24T10:41:00+03:00
2025-11-24T11:14:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057082368_0:0:3044:1712_1920x0_80_0_0_10353d010728127608e4163d35e0bd8e.jpg
https://ria.ru/20251104/putin--2052760036.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057082368_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_5d7fd50970b7b5cdc61a5ce58dc2dd33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО
Правительство выделит 5 млрд руб реализующим значимые проекты ДФО организациям
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин России выделит почти 5 миллиардов рублей 15 организациям в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), реализующих значимые для экономики региона проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ежегодно представляется субсидия инвесторам, которые реализуют значимые для экономики округа (Дальнего Востока
- ред.) проекты. Сегодня мы выделим почти 5 миллиардов рублей 15 таким организациям. Их инициативы в сфере логистики, туризма, жилищного строительства, горнодобывающей промышленности были отобраны по итогам специального конкурса", - сказал Мишустин
в ходе совещания с вице-премьерами.
Он отметил, что за счет этих средств предпринимателям возместят затраты на возведение сетей, водо- и теплоснабжения, линий электропередачи, подключение к ним, а также подъездных путей и других объектов инфраструктуры.