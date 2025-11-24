Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО - РИА Новости, 24.11.2025
10:41 24.11.2025 (обновлено: 11:14 24.11.2025)
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 24 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 24 ноября 2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин России выделит почти 5 миллиардов рублей 15 организациям в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), реализующих значимые для экономики региона проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ежегодно представляется субсидия инвесторам, которые реализуют значимые для экономики округа (Дальнего Востока - ред.) проекты. Сегодня мы выделим почти 5 миллиардов рублей 15 таким организациям. Их инициативы в сфере логистики, туризма, жилищного строительства, горнодобывающей промышленности были отобраны по итогам специального конкурса", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он отметил, что за счет этих средств предпринимателям возместят затраты на возведение сетей, водо- и теплоснабжения, линий электропередачи, подключение к ним, а также подъездных путей и других объектов инфраструктуры.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поручил запустить единый режим для новых технологий во всем ДФО
4 ноября, 13:21
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
