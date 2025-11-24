Посол в Будапеште объяснил, зачем Украина атаковала "Дружбу"

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Киев ударами по нефтепроводу "Дружба" пытался втянуть Венгрию в конфликт или шантажировал ее, чтобы та одобрила вступление Украины в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.