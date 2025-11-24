БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Киев ударами по нефтепроводу "Дружба" пытался втянуть Венгрию в конфликт или шантажировал ее, чтобы та одобрила вступление Украины в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нетфепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".
"Совершая целенаправленные удары по объектам энергетической инфраструктуры, снабжающей европейских потребителей, киевский режим, игнорируя здравый смысл, пытается втянуть как можно больше стран в инициированный им военный конфликт. Либо же речь идет о простом шантаже – мы не атакуем снабжающую вашу страну инфраструктуру, а вы не препятствуете нашему вступлению в ЕС. Привычная режиму (Владимира – ред.) Зеленского форма международного общения", - сказал Станиславов.
Посол отметил, что Венгрия является одним из главных поставщиков электроэнергии на Украину, по разным оценкам, на ее долю приходится порядка 40% украинского импорта, на Словакию – 19%, на Польшу - 18%, а на Румынию – 16%, так что электричество является немаловажным аспектом в венгеро-украинских отношениях с точки зрения "использования его в качестве рычага влияния".