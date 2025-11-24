Рейтинг@Mail.ru
Посол в Будапеште объяснил, зачем Украина атаковала "Дружбу"
24.11.2025
Посол в Будапеште объяснил, зачем Украина атаковала "Дружбу"
Посол в Будапеште объяснил, зачем Украина атаковала "Дружбу"
Киев ударами по нефтепроводу "Дружба" пытался втянуть Венгрию в конфликт или шантажировал ее, чтобы та одобрила вступление Украины в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости, 24.11.2025
2025
венгрия, украина, россия, евросоюз, вооруженные силы украины
Венгрия, Украина, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Посол в Будапеште объяснил, зачем Украина атаковала "Дружбу"

Посол Станиславов: Киев атаковал "Дружбу" для шантажа Венгрии

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Киев ударами по нефтепроводу "Дружба" пытался втянуть Венгрию в конфликт или шантажировал ее, чтобы та одобрила вступление Украины в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нетфепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол
Вчера, 04:19
"Совершая целенаправленные удары по объектам энергетической инфраструктуры, снабжающей европейских потребителей, киевский режим, игнорируя здравый смысл, пытается втянуть как можно больше стран в инициированный им военный конфликт. Либо же речь идет о простом шантаже – мы не атакуем снабжающую вашу страну инфраструктуру, а вы не препятствуете нашему вступлению в ЕС. Привычная режиму (Владимира – ред.) Зеленского форма международного общения", - сказал Станиславов.
Посол отметил, что Венгрия является одним из главных поставщиков электроэнергии на Украину, по разным оценкам, на ее долю приходится порядка 40% украинского импорта, на Словакию – 19%, на Польшу - 18%, а на Румынию – 16%, так что электричество является немаловажным аспектом в венгеро-украинских отношениях с точки зрения "использования его в качестве рычага влияния".
Евгений Станиславов - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол
Вчера, 07:22
 
ВенгрияУкраинаРоссияЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
