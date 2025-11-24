Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 24.11.2025
09:49 24.11.2025 (обновлено: 11:09 24.11.2025)
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 24.11.2025
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге, преступников ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 24.11.2025
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге

В Алтайском крае ликвидировали диверсантов, пытавшихся пустить под откос поезда

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге, преступников ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ.
"На территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в России террористической организации при координации спецслужб Украины", — говорится в заявлении.
В субботу, 22 ноября, два злоумышленника пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожном перегоне Алтайская — Бийск, имеющем высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.
При задержании они оказали сопротивление незаконно приобретенным огнестрельным оружием и были нейтрализованы ответным огнем, добавили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК, преступниками оказались местные жители, которых через Telegram завербовали представители террористической организации. За совершение диверсии им предложили материальное вознаграждение. По заданию куратора они заранее выбрали место и провели его разведку.
Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении, сбыте и хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.
