В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге, преступников ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ.

"На территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в России террористической организации при координации спецслужб Украины", — говорится в заявлении.

В субботу, 22 ноября, два злоумышленника пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожном перегоне Алтайская — Бийск, имеющем высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.

При задержании они оказали сопротивление незаконно приобретенным огнестрельным оружием и были нейтрализованы ответным огнем, добавили в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК , преступниками оказались местные жители, которых через Telegram завербовали представители террористической организации. За совершение диверсии им предложили материальное вознаграждение. По заданию куратора они заранее выбрали место и провели его разведку.