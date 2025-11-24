https://ria.ru/20251124/popytka-2057053750.html
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 24.11.2025
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге, преступников ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:49:00+03:00
2025-11-24T09:49:00+03:00
2025-11-24T11:09:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057059932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c42e603929198fa70ef7a442a19c4cf.jpg
https://ria.ru/20251119/kbr-2055938145.html
https://ria.ru/20251120/agent-2056195534.html
россия
алтайский край
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057059932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c03639244e6f97960e47a134760be174.jpg
Ликвидация диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае
ФСБ показала видео ликвидации диверсантов, собиравшихся по заданию Киева пустить под откос поезда на Алтае.
2025-11-24T09:49
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге
В Алтайском крае ликвидировали диверсантов, пытавшихся пустить под откос поезда
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге, преступников ликвидировали, сообщил ЦОС ФСБ.
"На территории Алтайского края
пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в России
террористической организации при координации спецслужб Украины", — говорится в заявлении.
В субботу, 22 ноября, два злоумышленника пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожном перегоне Алтайская — Бийск, имеющем высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.
При задержании они оказали сопротивление незаконно приобретенным огнестрельным оружием и были нейтрализованы ответным огнем, добавили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК
, преступниками оказались местные жители, которых через Telegram завербовали представители террористической организации. За совершение диверсии им предложили материальное вознаграждение. По заданию куратора они заранее выбрали место и провели его разведку.
Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении, сбыте и хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.