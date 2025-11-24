Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев - РИА Новости, 24.11.2025
17:30 24.11.2025
Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев
Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев - РИА Новости, 24.11.2025
Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что израильский институт "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев во время Второй мировой войны. РИА Новости, 24.11.2025
2025
Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев

Туск: обвинения "Яд Вашем" в адрес поляков являются злым вымыслом

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что израильский институт "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев во время Второй мировой войны.
Израильский институт "Яд Вашем" 23 ноября опубликовал на платформе Х запись о том, что Польша стала "первой страной, где евреев заставили носить отличительный знак", то есть нарукавную повязку со звездой Давида, чтобы "изолировать их от остального населения".
Освобождение лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Польше возмутились обвинениями в преследовании евреев во время Холокоста
23 ноября, 23:58
"Когда я прочитал информацию с этим текстом, то не поверил своим глазам. Это выглядит не ошибкой, а злой волей того, кто редактировал текст", - сказал Туск журналистам.
Польский премьер добавил, что хотел бы услышать однозначную позицию "Яд Вашем" по данному вопросу.
"Я надеюсь не только на то, что они в будущем будут избегать таких ситуаций, но и на однозначную позицию", - сказал он.
Туск назвал произошедшее "компрометацией" "Яд Вашем".
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Польша требует отменить в Германии аукцион вещей, связанных с Холокостом
16 ноября, 16:12
 
В миреПольшаДональд Туск
 
 
