Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что израильский институт "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев во время Второй мировой войны.

"Я надеюсь не только на то, что они в будущем будут избегать таких ситуаций, но и на однозначную позицию", - сказал он.