Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев
Туск заявил, что "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что израильский институт "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев во время Второй мировой войны. РИА Новости, 24.11.2025
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что израильский институт "Яд Вашем" намеренно обвинил Польшу в преследовании евреев во время Второй мировой войны.
Израильский институт "Яд Вашем" 23 ноября опубликовал на платформе Х запись о том, что Польша
стала "первой страной, где евреев заставили носить отличительный знак", то есть нарукавную повязку со звездой Давида, чтобы "изолировать их от остального населения".
"Когда я прочитал информацию с этим текстом, то не поверил своим глазам. Это выглядит не ошибкой, а злой волей того, кто редактировал текст", - сказал Туск
журналистам.
Польский премьер добавил, что хотел бы услышать однозначную позицию "Яд Вашем" по данному вопросу.
"Я надеюсь не только на то, что они в будущем будут избегать таких ситуаций, но и на однозначную позицию", - сказал он.
Туск назвал произошедшее "компрометацией" "Яд Вашем".