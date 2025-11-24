В Польше арестовали украинца по подозрению в соучастии в диверсии на ж/д

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины арестован в Польше по подозрению в соучастии во взрыве на железнодорожных путях, сообщает Национальная прокуратура республики.

"Прокурор предъявил Владимиру Б. обвинение в пособничестве актам диверсии с 15 по 16 ноября на железнодорожной инфраструктуре. Согласно выводам следствия, он способствовал непосредственным виновникам совершения преступления, помогая в разведке местности и подготовке дальнейших действий", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора суд применил к Владимиру Б. меру пресечения в виде временного ареста, уточняет прокуратура.

В прокуратуре утверждают, что помощь со стороны задержанного заключалась в том, чтобы "материально облегчить преступникам подготовку и проведение атак на железной дороге".

Из собранных доказательств следует, что Владимир Б. в сентябре 2025 года отвез одного из исполнителей взрыва Евгения И. в район планируемой диверсии, что позволило разведать местность и выбрать место установки взрывчатки, а также разместить устройство записи изображений и установить металлический элемент на рельсах, говорится в сообщении.

После предъявления обвинений прокурор допросил Владимира Б. в качестве подозреваемого, говорится в сообщении, однако отмечается, что на данный момент прокуратура "не сообщат о его процессуальном статусе".