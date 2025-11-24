В Польше арестовали украинца по подозрению в соучастии в диверсии на ж/д

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Гражданин Украины арестован в Польше по подозрению в соучастии во взрыве на железнодорожных путях, сообщает Национальная прокуратура республики.
"Прокурор предъявил Владимиру Б. обвинение в пособничестве актам диверсии с 15 по 16 ноября на железнодорожной инфраструктуре. Согласно выводам следствия, он способствовал непосредственным виновникам совершения преступления, помогая в разведке местности и подготовке дальнейших действий", - говорится в сообщении.
По ходатайству прокурора суд применил к Владимиру Б. меру пресечения в виде временного ареста, уточняет прокуратура.
В прокуратуре утверждают, что помощь со стороны задержанного заключалась в том, чтобы "материально облегчить преступникам подготовку и проведение атак на железной дороге".
Из собранных доказательств следует, что Владимир Б. в сентябре 2025 года отвез одного из исполнителей взрыва Евгения И. в район планируемой диверсии, что позволило разведать местность и выбрать место установки взрывчатки, а также разместить устройство записи изображений и установить металлический элемент на рельсах, говорится в сообщении.
После предъявления обвинений прокурор допросил Владимира Б. в качестве подозреваемого, говорится в сообщении, однако отмечается, что на данный момент прокуратура "не сообщат о его процессуальном статусе".
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Туск 17 ноября заявил, что причиной повреждения стал взрыв. 18 ноября он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
