ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша настолько испортила связи с РФ, что в текущей ситуации оказалась совершенно не готова к заданному США тренду на налаживание отношений с РФ, заявил в эфире радиостанции RMF24 бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"Проблема в том, что мы не готовы к такому улучшению отношений с Россией. У нас нет консульств. Нас воспринимают как самую враждебно настроенную страну. Мы закрывали одно консульство за другим, наши дипломатические аргументы жалки или даже отсутствуют", - сказал Чапутович.
По его оценке, другие страны поддерживают дипломатические отношения с Россией и каналы связи иначе. "Другими словами, к этому варианту нового порядка с договоренностями между США и Россией мы совершенно не готовы", - констатировал он.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.