Экс-глава МИД Польши оценил вероятность налаживания отношений с Россией

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша настолько испортила связи с РФ, что в текущей ситуации оказалась совершенно не готова к заданному США тренду на налаживание отношений с РФ, заявил в эфире радиостанции RMF24 бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По его оценке, другие страны поддерживают дипломатические отношения с Россией и каналы связи иначе. "Другими словами, к этому варианту нового порядка с договоренностями между США и Россией мы совершенно не готовы", - констатировал он.