Экс-глава МИД Польши оценил вероятность налаживания отношений с Россией - РИА Новости, 24.11.2025
13:35 24.11.2025
Экс-глава МИД Польши оценил вероятность налаживания отношений с Россией
Экс-глава МИД Польши оценил вероятность налаживания отношений с Россией
2025-11-24T13:35:00+03:00
2025-11-24T13:35:00+03:00
Экс-глава МИД Польши оценил вероятность налаживания отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша настолько испортила связи с РФ, что в текущей ситуации оказалась совершенно не готова к заданному США тренду на налаживание отношений с РФ, заявил в эфире радиостанции RMF24 бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По его словам, текущее обсуждение американского плана урегулирования на Украине говорит о том, что США настроены на восстановление отношений с РФ, что повлечет за собой аналогичные действия многих западных стран.
"Проблема в том, что мы не готовы к такому улучшению отношений с Россией. У нас нет консульств. Нас воспринимают как самую враждебно настроенную страну. Мы закрывали одно консульство за другим, наши дипломатические аргументы жалки или даже отсутствуют", - сказал Чапутович.
По его оценке, другие страны поддерживают дипломатические отношения с Россией и каналы связи иначе. "Другими словами, к этому варианту нового порядка с договоренностями между США и Россией мы совершенно не готовы", - констатировал он.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Экс-глава МИД Польши оценил перспективы сотрудничества США и России
© 2025 МИА «Россия сегодня»
