13:23 24.11.2025
Экс-глава МИД Польши оценил перспективы сотрудничества США и России
Экс-глава МИД Польши оценил перспективы сотрудничества США и России
Западноевропейские страны захотят получить выгоду от сотрудничества США и России, считает бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:23:00+03:00
2025-11-24T13:23:00+03:00
Экс-глава МИД Польши оценил перспективы сотрудничества США и России

Чапутович: Запад захочет получить выгоду от сотрудничества США и России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и России. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Западноевропейские страны захотят получить выгоду от сотрудничества США и России, считает бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"Европейцам просто нужно это признать. Я думаю, что, поскольку Россия будет партнёром Соединённых Штатов, именно западноевропейские страны захотят получить выгоду от этого сотрудничества", - сказал политик в эфире радиостанции RMF24.
По мнению Чапутовича, договоренности могут предусматривать ряд экономических соглашений между Россией и Штатами.
"И другие страны будут ориентироваться на это и уделять внимание новому партнёру Соединённых Штатов – России", - констатировал он.
"Стоит посмотреть, как Соединённые Штаты представляют себе этот новый европейский порядок. После победы Трампа они считают, что у них будет союз, соглашение с Россией. Другие регионы или структуры будут этому подчинены. Это касается Европейского союза. Это касается Польши. Такова реальность на данный момент", - полагает политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
