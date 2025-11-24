https://ria.ru/20251124/polsha-2057128513.html
Экс-глава МИД Польши оценил перспективы сотрудничества США и России
Западноевропейские страны захотят получить выгоду от сотрудничества США и России, считает бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович. РИА Новости, 24.11.2025
В мире, Россия, Польша, США, Яцек Чапутович
Экс-глава МИД Польши оценил перспективы сотрудничества США и России
Чапутович: Запад захочет получить выгоду от сотрудничества США и России