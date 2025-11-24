Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Польши допустил реконструкцию "Северного потока"
13:23 24.11.2025
Экс-глава МИД Польши допустил реконструкцию "Северного потока"
Экс-глава МИД Польши допустил реконструкцию "Северного потока"
Восстановление отношений США с РФ может привести к реконструкции "Северного потока", заявил в эфире радиостанции RMF24 бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, сша, европа, яцек чапутович, дмитрий песков, мид польши, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Европа, Яцек Чапутович, Дмитрий Песков, МИД Польши, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Экс-глава МИД Польши допустил реконструкцию "Северного потока"

Чапутович: налаживание связей РФ-США может привести к ремонту "Северного потока"

© AP Photo / Markus SchreiberБывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Восстановление отношений США с РФ может привести к реконструкции "Северного потока", заявил в эфире радиостанции RMF24 бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По его словам, формирующийся новый раздел в отношениях между США и Россией может привести "к реконструкции газопровода "Северный поток-2" с некоторой прибылью и участием США в проекте". "И европейцы будут покупать этот газ. Думаю, что и мы тоже. Потому что это просто будет легализовано Соединёнными Штатами – нашим главным союзником", - констатировал политик.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2"
