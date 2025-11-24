МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Подозреваемых в диверсии на железнодорожных путях в Польше украинцев освободили, сообщает портал Onet.
«
"После их задержания они находились под арестом 48 часов, за время которого их допрашивали. Затем, к их удивлению, в пятницу их выпустили на свободу", — говорится в публикации.
Отмечается, что лишь одному из четырех задержанных украинцев польская прокуратура предъявила обвинение — по причине сокрытия документов, но даже так суд не согласился на временное заключение его под стражу.
Полиция Мазовецкого воеводства 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник он уточнил, что, по данным следствия, диверсию совершили двое украинцев, которые якобы сотрудничали с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в этой ситуации. Он также отметил, что Польша обвиняет Россию во всех проявлениях гибридной войны.
Варшава не в первый раз безосновательно вменяет Москве различные провокации. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.