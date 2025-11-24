Рейтинг@Mail.ru
ГК "Полипласт" запустила новую очередь производства в Тульской области
24.11.2025
ГК "Полипласт" запустила новую очередь производства в Тульской области
ГК "Полипласт" запустила новую очередь производства в Тульской области
На флагманском заводе группы компаний "Полипласт" в Новомосковске запущена вторая очередь комплекса по производству высокомолекулярных полимеров, запуск первой... РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - пресс-служба ГК "Полипласт". На флагманском заводе группы компаний "Полипласт" в Новомосковске запущена вторая очередь комплекса по производству высокомолекулярных полимеров, запуск первой очереди состоялся в 2024 году.
Новый комплекс имеет широкий спектр применения в строительной отрасли и позволит обеспечивать потребности отечественного рынка, полностью заместив импортные аналоги, а также решать задачи по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта.
В церемонии открытия приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
Перед торжественным запуском комплекса специалисты компании провели экскурсию для почетных гостей по производственному комплексу. Делегация посетила новый узел полимеризации и модификации продукции, логистический пункт отгрузки и фасовки продукции, а также цех приготовления растворов.
"Продукция компании уже сегодня обеспечивает потребности ключевых секторов экономики – строительства, машиностроения и производства товаров народного потребления, а запуск новой очереди расширяет возможности для наращивания экспортного потенциала в дружественные страны", – приводятся слова Юрина на сайте Минпромторга РФ.
Комплекс полностью автоматизирован, не имеет аналогов в России и отвечает международным стандартам качества. Технология, разработанная в научном центре компании "Полипласт", открывает новые возможности для развития российской промышленности, обеспечивая производство востребованного и конкурентоспособного продукта с высокими потребительскими свойствами.
"Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга России мы осуществляем комплексную модернизацию производств и внедряем передовые технологии, которые не только полностью закрывают потребности внутреннего рынка, но и повышают конкурентоспособность российской химической отрасли на мировом уровне. Открытие второй очереди комплекса в Новомосковске — важный шаг в реализации стратегических задач, основа для устойчивого развития, формирования новых рабочих мест и расширения экспортных возможностей компании “Полипласт”", – подчеркнул Шамсутдинов.
Миляев отметил, что несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются базовые отрасли промышленности, компания "Полипласт" продолжает реализацию высокотехнологичных проектов и выпускает современную востребованную продукцию.
"Запуск второй очереди производства – знаковое событие для химической отрасли Тульской области и всей страны. Более 20 лет “Полипласт” присутствует в регионе и все эти годы динамично развивается. Компания всегда идет к своим целям, выполняет обязательства, успешно решает важнейшие задачи по импортозамещению, достижению технологического лидерства, наращиванию несырьевого экспорта, поставленные президентом России Владимиром Путиным", – сказал Миляев, его слова приводятся на сайте регправительства.
Губернатор поблагодарил министерство промышленности и торговли РФ за поддержку проектов, которые реализуются в Тульской области. А также выразил отдельную благодарность Шамсутдинову и Александру Ковалеву за ответственный подход к делу и тесное взаимодействие.
Партнерский материал.
