Пригородные поезда Ленинградского направления задерживаются из-за непогоды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Несколько пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Ипподрома Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются в связи с обледенением контактной сети, сообщила ОЖД.