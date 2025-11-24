Рейтинг@Mail.ru
Пригородные поезда Ленинградского направления задерживаются из-за непогоды - РИА Новости, 24.11.2025
07:51 24.11.2025
Пригородные поезда Ленинградского направления задерживаются из-за непогоды
Пригородные поезда Ленинградского направления задерживаются из-за непогоды
москва
октябрьская железная дорога (ожд)
https://ria.ru/20251124/poezda-2057035004.html
москва
москва, октябрьская железная дорога (ожд)
Москва, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
Пригородные поезда Ленинградского направления задерживаются из-за непогоды

ОЖД: поезда Ленинградского направления задерживаются из-за обледенения сети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Несколько пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Ипподрома Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются в связи с обледенением контактной сети, сообщила ОЖД.
"В настоящее время в связи с неблагоприятными погодными условиями (обледенение контактной сети) в пути следования задерживаются несколько пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Ипподрома. Отклонение от графика - до 60 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны задержки поездов в обратном направлении.
Октябрьская железная дорога сообщила, что принимает все необходимые меры для ввода пригородных поездов в график движения.
