07:18 24.11.2025
Опрос показал, сколько россиян хотят найти подработку перед Новым годом
Опрос показал, сколько россиян хотят найти подработку перед Новым годом
общество, новый год
Общество, Новый год
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом, при этом у большинства из них короткий заработок перед праздниками является ежегодной традицией, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", его результаты есть у РИА Новости.
"По данным исследования, 27% респондентов планируют найти предновогоднюю подработку. При этом более 70% из этой категории респондентов признались, что короткий заработок перед праздниками является для них ежегодной традицией", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 3 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам
12 ноября, 05:29
Говоря о распределении доли подработки в общей структуре доходов, 34% респондентов отметили, что дополнительные заработки составляют до 10% их бюджета. У 29% подработка обеспечивает от 10 до 20% дохода. Для 23% она формирует от 20 до 30% регулярных поступлений. У 14% дополнительный заработок превышает 30% ежемесячного дохода, сообщается в материалах.
"Наибольший интерес к временной занятости проявляют россияне 25-34 лет: подрабатывать готовы 44% участников этой возрастной группы. Среди респондентов 18-24 лет о таком намерении сообщили 38%. В категории 35-44 лет доля заинтересованных составляет 32%, в группе 45-54 лет - 19%. Среди россиян старше 55 лет возможность подработки рассматривают 14%", - уточняется в исследовании.
Отмечается, что 32% среди ищущих подработку составляют представители сферы услуг. На сотрудников торговли и ритейла приходится почти столько же - 27%. Представители креативных индустрий и маркетинга составляют чуть меньше - 19%. Представители финансовой сферы - 15%. Еще 7% - представители других профессий.
При этом 46% из тех, кто регулярно ищет подработку перед праздниками, имеют удаленный или гибридный формат работы, 31% ежедневно посещают офис, а 16% являются владельцами собственного бизнеса и не привязаны к определенному графику. Еще 7% на данный момент не работают.
"Самыми популярными форматами подработок являются дополнительные рабочие смены на основном месте работы, такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных", - сообщается в материалах.
Еще 29% берут проекты вне основного места работы и работают в выходные и по вечерам, а 19% реализуют сторонние проекты во время рабочего дня на основном месте работы. В то же время 16% отметили, что сочетают все форматы в зависимости от потребностей, либо затруднились ответить. При этом почти половина опрошенных скрывают факт подработки от начальства, отмечается в исследовании.
Ярмарка трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Опрос показал, как россияне относятся к поиску новой работы
21 ноября, 04:08
 
