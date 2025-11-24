Рейтинг@Mail.ru
План Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2025
11:40 24.11.2025 (обновлено: 12:03 24.11.2025)
План Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату, считает эксперт
План Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату, считает эксперт - РИА Новости, 24.11.2025
План Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату, считает эксперт
Вынашиваемый в Кишиневе план так называемой реинтеграции Приднестровья неминуемо приведет к уничтожению пространства Русского мира и вернет ситуацию в 90-е... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
молдавия
кишинев
россия
михай попшой
майя санду
нато
евросоюз
молдавия
кишинев
россия
в мире, молдавия, кишинев, россия, михай попшой, майя санду, нато, евросоюз, русская православная церковь
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Михай Попшой, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, Русская православная церковь
План Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату, считает эксперт

Шорников: план Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату в 90-е годы

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Вынашиваемый в Кишиневе план так называемой реинтеграции Приднестровья неминуемо приведет к уничтожению пространства Русского мира и вернет ситуацию в 90-е годы, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что власти республики пока не разработали план реинтеграции Приднестровья и рассчитывают в этом на помощь партнеров, прежде всего Евросоюза.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
Вчера, 08:00
"Итак, что можно ожидать от "молдавского" плана? Установление военно-политического контроля над регионом с последующим уничтожением пространства Русского мира, что будет включать фактический запрет и вытеснение русского языка и канонического Православия. То есть приднестровцы столкнутся с продвижением все той же политики, которая в начале 1990-х годов и привела к вооруженному конфликту на Днестре", - сказал Шорников.
По его словам, после высказываний Попшоя о том, что молдавские власти рассчитывают на помощь европейских партнеров в подготовке так называемого плана "мирной реинтеграции Приднестровья", стало ясно, что креативной стороной в продвижении этой темы является Брюссель. Он же диктует и сроки, процесс должен начаться в 2026 году.
"Нет никаких сомнений, что ЕС рассматривает украинский кризис и замороженный конфликт на Днестре сквозь призму своей единой политики на восточном направлении. Это касается как перспектив евроинтеграции Молдовы и Украины, так и моделей решения вопросов, связанных с Россией и русским культурным присутствием. Поэтому не будет ошибкой экстраполировать на Молдову подходы, которые недавно были озвучены Брюсселем в отношении Украины", - отметил собеседник агентства.
По его словам, помимо очевидно неприемлемых для России требований относительно членства Украины в НАТО обращают на себя внимание пункты, касающиеся функционирования на Украине русского языка и канонической Православной церкви. То есть ЕС принципиально не намерен мирится ни с российским влиянием на европейскую безопасность, ни терпеть даже культурного влияния России. "Как это относится к Приднестровью? Очевидно, что российские миротворцы на Днестре являются для Брюсселя главным раздражающим фактором. Пока в Приднестровье находятся российские солдаты угрожать военной расправой республике невозможно, что безусловно повышает сопротивляемость Тирасполя диктату Кишинева и Брюсселя в переговорном процессе. Поэтому требование о выводе российского контингента, наверняка, будет ключевым в готовящемся "молдавском" плане урегулирования", - сказал эксперт.
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава МИД ПМР рассказал, кто проиграл от длительного блокирования "5+2"
21 ноября, 09:27
Он напомнил, что Попшой выделил несколько "фундаментальных принципов" будущего плана: суверенитет и территориальная целостность Молдавии и унитарный статус страны. "Что же касается устранения причин конфликта и обеспечения прав приднестровцев в предполагаемой будущей унитарной Молдове, из Кишинева никаких намеков пока не поступило. И не поступит", - отметил эксперт. Он уточнил, что приднестровская государственность возникла в ответ на лишение русского языка государственного статуса в Молдавии, а курс на независимость ПМР оформился как реакция общества на перспективы поглощения Молдавии Румынией. "Конфессиональный фактор в начале 1990-х годов особо не проявился, но процесс поглощения и замены приходов Молдавской митрополии Русской Православной церкви Румынской Православной церковью, обострившийся в последние годы, безусловно, также является сегодня значимым фактором для Приднестровья", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Между тем страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Молдавии
21 ноября, 18:08
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМихай ПопшойМайя СандуНАТОЕвросоюзРусская православная церковь
 
 
