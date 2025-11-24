План Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Вынашиваемый в Кишиневе план так называемой реинтеграции Приднестровья неминуемо приведет к уничтожению пространства Русского мира и вернет ситуацию в 90-е годы, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

"Итак, что можно ожидать от "молдавского" плана? Установление военно-политического контроля над регионом с последующим уничтожением пространства Русского мира, что будет включать фактический запрет и вытеснение русского языка и канонического Православия. То есть приднестровцы столкнутся с продвижением все той же политики, которая в начале 1990-х годов и привела к вооруженному конфликту на Днестре", - сказал Шорников.