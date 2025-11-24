Рейтинг@Mail.ru
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов - РИА Новости, 24.11.2025
11:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/pmr-2057085043.html
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов - РИА Новости, 24.11.2025
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) началось досрочное голосование по выборам депутатов всех уровней, которое продлится до 29 ноября, сообщает... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов

В Приднестровье началось досрочное голосование по выборам депутатов всех уровней

© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Выборы - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Выборы. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) началось досрочное голосование по выборам депутатов всех уровней, которое продлится до 29 ноября, сообщает центризбирком ПМР.
"Проголосовать досрочно могут избиратели, которые в день голосования, 30 ноября, по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства и не смогут прибыть на свой избирательный участок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе таких уважительных причин могут быть служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровья, исполнение трудовых (служебных) обязанностей.
С 24 по 27 ноября 2025 года досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя путем заполнения бюллетеня в территориальной избирательной комиссии. В участковой избирательной комиссии досрочное голосование пройдет 28 и 29 ноября 2025 года. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
