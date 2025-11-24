https://ria.ru/20251124/pmr-2057085043.html
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов - РИА Новости, 24.11.2025
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) началось досрочное голосование по выборам депутатов всех уровней, которое продлится до 29 ноября, сообщает... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:18:00+03:00
2025-11-24T11:18:00+03:00
2025-11-24T11:18:00+03:00
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51478/62/514786241_0:249:1370:1020_1920x0_80_0_0_2b62378b1f1eccad5b6b4ab945a4113b.jpg
https://ria.ru/20251121/pridnestrove-2056483614.html
https://ria.ru/20251121/kishinev-2056520634.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51478/62/514786241_0:121:1370:1149_1920x0_80_0_0_429cc7992e06ac00bb3fbe7c9d65b307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов
В Приднестровье началось досрочное голосование по выборам депутатов всех уровней
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) началось досрочное голосование по выборам депутатов всех уровней, которое продлится до 29 ноября, сообщает центризбирком ПМР.
"Проголосовать досрочно могут избиратели, которые в день голосования, 30 ноября, по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства и не смогут прибыть на свой избирательный участок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе таких уважительных причин могут быть служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровья, исполнение трудовых (служебных) обязанностей.
С 24 по 27 ноября 2025 года досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя путем заполнения бюллетеня в территориальной избирательной комиссии. В участковой избирательной комиссии досрочное голосование пройдет 28 и 29 ноября 2025 года. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.