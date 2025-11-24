В ПМР началось досрочное голосование по выборам депутатов

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) началось досрочное голосование по выборам депутатов всех уровней, которое продлится до 29 ноября, сообщает центризбирком ПМР.

"Проголосовать досрочно могут избиратели, которые в день голосования, 30 ноября, по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства и не смогут прибыть на свой избирательный участок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе таких уважительных причин могут быть служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровья, исполнение трудовых (служебных) обязанностей.

С 24 по 27 ноября 2025 года досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя путем заполнения бюллетеня в территориальной избирательной комиссии. В участковой избирательной комиссии досрочное голосование пройдет 28 и 29 ноября 2025 года. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.

Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.