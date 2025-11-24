Билайн запустил цифровую платформу для людей с приобретенной инвалидностью

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Билайн" и инклюзивный социальный проект Everland запускают цифровую платформу по освоению ассистивных технологий в смартфоне и компьютере для людей с приобретенной инвалидностью, сообщает компания.

Запуск платформы beelineATech.ru анонсирован на открывшемся в понедельник в Москве Всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех". Партнером проекта выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Главная цель проекта – способствовать возвращению в активную социальную и экономическую жизнь людей с приобретенной инвалидностью и в ситуациях, когда в силу возраста, заболеваний или травм требуется найти помогающее решение для замещения утраченных функций. Еще одна задача проекта - поддержать развитие российских инноваций в сфере помогающих технологий: платформа будет пополнятся обзорами наиболее перспективных решений", - отмечается в сообщении.

Все материалы на платформе находятся в свободном доступе и подобраны по 6 нозологиям: нарушения зрения, слуха или речи, ампутация, паралич и атрофия мышц. Отбор технологий проводился экспертами проекта Everland: для каждой из нозологий были проведены опросы, исследования и фокус-группы. Основные критерии для отбора: безопасность, эффективность, доступность и удобство использования.

Поддержка проекта со стороны АСИ позволит платформе привлекать новые проекты и решения, появляющиеся на рынке AssistiveTech и AgeTech.

Онлайн-гид гид содержит, в частности, перечень доступных ассистивных технологий, инструкции по их освоению и видеоуроки по использованию того или иного решения на телефоне или компьютере. Здесь также можно найти обзор организаций, которые оказывают помощь в адаптации. Большая часть материалов посвящена рекомендациям по профориентации и освоению новых профессий с использованием цифровых компетенций. Соискатели могут узнать где найти работу, какие есть курсы для освоения новой профессии и пройти их, получить рекомендации HR-специалистов, откликнуться на подходящую вакансию.

Также в рамках форума "Открыто для всех" "Билайн" присоединился к Национальному инклюзивному договору, разработанному АСИ. Цель договора – содействие реализации программ по интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, раскрытие бизнес-потенциала проектов и решений, ориентированных на эту аудиторию.