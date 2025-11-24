https://ria.ru/20251124/plany-2057278272.html
В Белом доме заявили, что планов по встрече Трампа и Зеленского пока нет
Планов по встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока что нет, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 24.11.2025
В Белом доме заявили, что планов по встрече Трампа и Зеленского пока нет
Белый дом: встреча Трампа и Зеленского не запланирована, но все может измениться