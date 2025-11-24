Рейтинг@Mail.ru
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью - РИА Новости, 24.11.2025
19:31 24.11.2025
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
Реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии через экономическое удушение – это недееспособная мера, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской...
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью

Игнатьев: Кишиневу не удастся реинтеграция ПМР через экономическое удушение

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии через экономическое удушение – это недееспособная мера, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что власти республики пока не разработали план реинтеграции Приднестровья и рассчитывают в этом на помощь партнеров, прежде всего Евросоюза. Ранее вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила, что власти Молдавии рассчитывают, что в 2026 году смогут начать процесс мирной реинтеграции Приднестровья. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Если Кишинёв считает, что экономическое удушение Приднестровья – это и есть план реинтеграции, то, во-первых, это чудовищно и цинично. А во-вторых, это абсолютно недееспособная мера, она не сработает", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР добавил, что попытки экономического удушения Приднестровья со стороны Молдавии не прекращаются. По его словам, из-за действий Кишинева не работает целый ряд предприятий.
"Мифы и легенды о евроинтеграции Молдовы мы слышим и наблюдаем на протяжении ряда лет. А в реальности без диалога с Приднестровьем, без решения фундаментальных проблем и вопросов, учитывающих мнение и идентичность приднестровского народа – двигаться никуда всерьёз невозможно", - отметил Игнатьев.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала нападки на Пушкина в парламенте Молдавии шизофренией
20 ноября, 17:01
 
