Сийярто посоветовал Евросоюзу и Украине согласиться на план США

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Брюсселю и Киеву лучше сейчас согласиться на мирный план США по Украине, потому что ситуация для них постоянно ухудшается, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Я думаю, что единственно приемлемым поведением для всех европейских политиков, от Брюсселя до Варшавы Вильнюса , с учётом гуманности и здравого смысла, была бы безоговорочная, всецелая поддержка американских миротворческих усилий и этого мирного плана из 28 пунктов. Лучше не будет, потому что ситуация ухудшается с каждым днём", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров торговли стран ЕС

По его словам, ситуация постоянно ухудшается "с точки зрения риска эскалации, европейской безопасности, экономики, гуманитарной ситуации и территориальной целостности Украины", и "нет таких аспектов, которые улучшились бы" с продолжением конфликта.

Министр отметил, что европейские политики, похоже, пока думают о том, как "сорвать, саботировать и сделать невозможным принятие этого мирного плана".

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.