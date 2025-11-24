Рейтинг@Mail.ru
Сийярто посоветовал Евросоюзу и Украине согласиться на план США - РИА Новости, 24.11.2025
16:22 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/plan-2057186246.html
Сийярто посоветовал Евросоюзу и Украине согласиться на план США
Сийярто посоветовал Евросоюзу и Украине согласиться на план США - РИА Новости, 24.11.2025
Сийярто посоветовал Евросоюзу и Украине согласиться на план США
Брюсселю и Киеву лучше сейчас согласиться на мирный план США по Украине, потому что ситуация для них постоянно ухудшается, заявил венгерский министр иностранных РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:22:00+03:00
2025-11-24T16:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, петер сийярто, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Петер Сийярто, Дмитрий Песков, Евросоюз
Сийярто посоветовал Евросоюзу и Украине согласиться на план США

Сийярто призвал ЕС и Киев согласиться на план США по Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Брюсселю и Киеву лучше сейчас согласиться на мирный план США по Украине, потому что ситуация для них постоянно ухудшается, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Я думаю, что единственно приемлемым поведением для всех европейских политиков, от Брюсселя до Варшавы и Вильнюса, с учётом гуманности и здравого смысла, была бы безоговорочная, всецелая поддержка американских миротворческих усилий и этого мирного плана из 28 пунктов. Лучше не будет, потому что ситуация ухудшается с каждым днём", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров торговли стран ЕС.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Вчера, 10:47
По его словам, ситуация постоянно ухудшается "с точки зрения риска эскалации, европейской безопасности, экономики, гуманитарной ситуации и территориальной целостности Украины", и "нет таких аспектов, которые улучшились бы" с продолжением конфликта.
Министр отметил, что европейские политики, похоже, пока думают о том, как "сорвать, саботировать и сделать невозможным принятие этого мирного плана".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
Вчера, 08:00
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ, заявил Песков
Вчера, 12:34
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинПетер СийяртоДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
