МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новый план европейских государств по завершению украинского конфликта подразумевает капитуляцию России, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Европейские лидеры представили оторванное от реальности встречное предложение, которое включает в себя разрешение Украине вступить в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций. Это равносильно капитуляции России, и это будет первый случай в истории, когда проигравшая сторона (НАТО/Украина) сможет диктовать условия мирного соглашения", — отметил эксперт.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.