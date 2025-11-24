Рейтинг@Mail.ru
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Новый план европейских государств по завершению украинского конфликта подразумевает капитуляцию России, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе

Дизен назвал инициативу ЕС по конфликту на Украине планом капитуляции России

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новый план европейских государств по завершению украинского конфликта подразумевает капитуляцию России, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Европейские лидеры представили оторванное от реальности встречное предложение, которое включает в себя разрешение Украине вступить в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций. Это равносильно капитуляции России, и это будет первый случай в истории, когда проигравшая сторона (НАТО/Украина) сможет диктовать условия мирного соглашения", — отметил эксперт.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ сообщили об изменении плана США по Украине
09:04
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В США считают, что Украина все равно потеряет весь Донбасс, пишут СМИ
10:31
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Лидеры ЕС обсудят Украину на неформальной встрече в Луанде
10:37
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинГленн ДизенНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
